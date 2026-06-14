◇ファーム公式戦ソフトバンク―阪神（2026年6月14日タマスタ筑後）右肘のコンディション不良で調整中のソフトバンク・上沢直之投手（32）が14日、阪神とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で先発。登録抹消後2試合目の登板は4回2/3を投げて78球7安打2失点、9奪三振だった。「まだフォームが流れている感じじゃないというか、自分の中で引っかかる部分がある」6―0の4回、先頭の小幡に初球の145キロの直球を捉えられて