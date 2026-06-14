京王SCクリエイションと京王百貨店は、「京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター」（せいせき）のリニューアル工事に着手した。【画像】京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターのB館2階リニューアルイメージ「せいせき」は1986年に開業し、40周年を迎えた。リニューアルにあたり、施設全体のコンセプトを「DRAMATIC PARK（ドラマティックパーク）」と定め、日常の中に新たな発見や高揚感を生み出す空間づくりを推進する。また、館と