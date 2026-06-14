◇プロ野球 セ・パ交流戦 日本ハムー中日（14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）6回に2者連続ホームランを浴び、同点に追いつかれた中日。7回には2者連続ホームランで“お返し”しました。5回を投げ2点のリードとしていた中日でしたが、6回のマウンドにあがった先発・涌井秀章投手が2者連続ホームランを被弾。大塚瑠晏選手と万波中正選手のソロホームランで一気に同点に追いつかれます。球場の雰囲気もグッと盛り上がる中、7回のマ