「言葉が出てこないよ。夢見てきたことの全てが叶ったんだから」 そう語ったのは、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソン。6月14日（現地時間13日）に敵地フロストバンク・センターで開催された「NBAファイナル2026」第5戦で、ニックスはサンアントニオ・スパーズを94－90で下し、4勝1敗でシリーズを制してNBAチャンピオンへ輝いた。 ニックスのリーグ制覇は1973