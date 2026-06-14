東北三大祭りの一つとして、街を黄金色に染め上げる「秋田竿燈まつり」。2026年も8月3日（月）〜6日（木）にかけて開催します。1万個もの伝統的な提灯の灯りと職人たちのダイナミックな妙技が魅力の伝統行事ですが、2026年は祭り史上初となる「ドローンショー」の開催が決定し、例年以上の盛り上がりが期待されています。すでに一部の有料観覧席が完売するなど残席わずかとなっている今年の竿燈まつり。本記事では、手に汗握る昼の