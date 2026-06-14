【北中米W杯グループリーグ第1節】(バンクーバー)オーストラリア 2-0(前半1-0)トルコ<得点者>[オ]ネストリー イランクンダ(27分)、コナー・メトカーフ(75分)<警告>[ト]ユヌス アクギュン(86分)観衆:52,497人└Jリーガー2人も出場の豪州がW杯初戦で大きな勝ち点3! ビッグネームを擁するトルコを2-0で破る