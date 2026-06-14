[6.14 北中米W杯GL第1節 オーストラリア 2-0 トルコ バンクーバー]2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループD第1節が14日に行われ、オーストラリア代表がトルコ代表に2-0で勝利した。第2節は20日に開催され、オーストラリアはアメリカ代表、トルコはパラグアイ代表と戦う。アジアサッカー連盟(AFC)で日本代表としのぎを削るオーストラリアは、6大会連続のW杯出場。一方、トルコはラウンド16で日本を破り、過去最高の3