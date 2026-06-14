V・ファーレン長崎は14日、MF名倉巧との契約を更新したと発表した。名倉は昨年6月に精密検査で悪性腫瘍を発見。治療のために長期離脱を続けている。クラブを通じて「このような状況でも契約を更新し、共に戦ってくれるチームには感謝しかありません」などと感謝のコメントを残している。「2026/27シーズンもV・ファーレン長崎で戦わせていただくことになりました。このような状況でも契約を更新し、共に戦ってくれるチームに