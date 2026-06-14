【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）にて、最優秀アーティスト賞を獲得。同部門を2連覇する快挙を成し遂げた。 ■パフォーマンスアーティストとして「クスシキ」を披露 ミセスは、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremony第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストとして「クス