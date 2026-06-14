【写真】レッドカーペットでピースサイン！中島健人の華やかなワンショット 中島健人が自身のInstagramで、6月13日に東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式での写真を披露した。 ■中島健人「MAJなう」 中島は「MAJなう。レッドカーペットも楽しかった」と添えて計4点の写真を披露した。 この日の中島はツイード地のような光沢のあるスーツ姿