14日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、アウトサイドヒッターの戸嵜嵩大（31）が台湾の台北イーストパワーにレンタル移籍することを表した。 戸嵜は駒澤大学卒業後、SVリーグ男子の東レアローズやVC長野トライデンツの他にインドネシアのクラブでプレー。2022年に東京GBに入団し、2025-26シーズンはダイアモンドフ}