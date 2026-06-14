１４日の陸上・日本選手権（愛知パロマ瑞穂スタジアム＝読売新聞社後援）で、昨年のデフリンピック東京大会に出場した日本代表選手たちがオープン種目のデフ１００メートルに登場した。男子は東京大会１００メートル銅メダル、４００メートルリレー金メダルに輝いた佐々木琢磨（青森陸協）がスタート直後から大きく抜け出すと、１０秒８３（向かい風０・５メートル）でゴール。大勢の観客から手をひらひらとさせる手話での「拍