◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)ドジャースの公式インスタグラムが14日を更新しました。試合は、先発の山本由伸投手が8回2アウトで失策による走者を出すまで、一人の走者も出さない圧巻の投球。ノーヒットノーランまであと3人となった9回は、先頭打者にホームランを打たれ、快挙とはなりませんでしたが、途中1失点の好投を披露して7勝目を手にしました。試合後、ドジャースの公式インスタ