“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』。衣装デザイナーとしてマイケルを蘇らせたマーシー・ロジャースは、これが長編映画デビューとなるマイケル役のジャファー・ジャクソンのパフォーマンスに、驚きを隠せなかったという。【写真】劇中に登場マイケルを象徴する衣装の数々“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』。衣装デザイナーと