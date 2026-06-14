◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝慶大―関大（１４日・神宮）１９７２年以来、５４年ぶり３度目の優勝を目指す関大（関西学生）が、５回に山本峻輔（３年＝延岡学園）の右中間ソロで追加点を挙げた。１―０の５回２死。「４番・左翼」で出場した山本は、慶大（東京六大学）の２番手右腕・広池浩成（４年＝慶応）の投じた２球目。真ん中の１４５キロを右中間スタンドに放り込んだ。着弾を確認