◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島・岡本駿投手が７回２安打無失点の好投で、チームトップの森下に並ぶ５勝目の権利を得てマウンドを降りた。４回２死まで無安打投球の完璧な立ち上がり。５回は先頭・浅村に左前打を浴びるも、１死から堀内の三直併殺で切り抜けた。自己最長に並ぶ７回は３番・辰己、４番・佐藤を連続三振。最後は渡辺佳を中飛に封じた。自己最多の１０