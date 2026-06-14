タレントで女優の志田音々が１４日までに自身のＳＮＳを更新し、ウェディングドレス姿を披露した。インスタグラムで「お知らせ」と始めて、「縦型ショートドラマ『ホームレス婚 彼の正体は億万長者？！』ヒロイン・三浦彩音役で出演させていただきました」と報告。「アメリカをはじめ海外で大ヒットし、新しいエンタメとして注目を集めている縦型ショートドラマアプリ『ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ』にて配信開始ですスマートフォン