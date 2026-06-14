３人組ラップグループ・ケツメイシが、１３会場２３公演で開催中の全国アリーナツアー「ケツメイシ２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＴＯＵＲケツメンＣＡＭＰ２０２６」の横浜アリーナ公演の模様がフジテレビＴＷＯドラマ・アニメで独占放送することが１４日、発表された。初回放送は８月２２日２０時〜２２時予定。ケツメイシはライブパフォーマンスの評価が高く、これまでにアリーナツアーを含む１２回の全国ツア