北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は13日（日本時間14日）、カナダ・バンクーバーで1次リーグD組のオーストラリア―トルコ戦が行われ、オーストラリアが2-0で快勝した。地上波で中継された一戦。視聴者からはスーパーセーブを連発したGKのパトリック・ビーチに称賛の声が相次いだ。トルコのシュートを何度も阻んだ。オーストラリアのゴール前に立ちはだかったのは22歳のビーチ。メルボルン・シティに所属する若き