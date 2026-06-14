◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人の船迫大雅投手が、０―１で迎えた６回のピンチで登板し、無失点に抑えた。先発の井上が６回２死から柘植に左中間二塁打を許した直後にマウンドへ。打席に渡部を迎えると、カウント２―１から４球目の１３２キロのスライダーで二飛に仕留め、追加点を与えなかった。これが今季２１登板目で、５月８日の中日戦（バンテリンドーム）から９試合連