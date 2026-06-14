◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク０―４ヤクルト（１４日・みずほペイペイ）ソフトバンクが今季３度目の完封負けを喫し、７カードぶりのカード負け越しが決まった。今季の交流戦は１４勝４敗で終了。優勝の可能性がある日本ハム、西武が１６日に１試合を残しており、２チームの結果次第で２年連続の交流戦優勝が決まる。先発のマウンドには、プロ２試合目の登板となったアルメンタが上がった。初回は３者凡退に