香川銀行GiraSol kagawa ハンドボール・リーグＨ女子のプレーオフ決勝が14日、国立代々木競技場 第一体育館で行われました。レギュラーシーズン1位の香川銀行シラソル香川はレギュラーシーズン2位のブルーサクヤ鹿児島と対戦し、26対23で勝利。プレーオフ優勝を決めました。