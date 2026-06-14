日本代表はは西川株式会社のマットレスとまくらを導入日本サッカー協会（JFA）は6月12日、日本代表のチャーター機での機内の様子を公開した。今大会では西川株式会社のマットレスとまくらを導入し、移動やホテルで使用しているなか、「寝具までこだわってる！」と反響を呼んでいる。JFAは公式Xで「世界の舞台に向けた日々の積み重ね。ピッチでのパフォーマンスを支えるのは、ピッチ外でのコンディショニング。西川株式会社のマ