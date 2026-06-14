北中米W杯グループD北中米ワールドカップ（W杯）は6月13日（日本時間14日）に大会3日目を迎え、グループDのオーストラリアはトルコに2-0で勝利した。前半にオーストラリアの高速カウンターが発動。20歳のFWネストリ・イランクンダの衝撃ゴールに、SNS上では「ぱねぇ」「鮮やかすぎる」といった声が上がっている。目にも留まらぬカウンターだった。トルコの攻撃をGKの好セーブで凌いだ直後の前半27分、自陣からのロングボールに