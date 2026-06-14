１０日、大同古城の風景。（大同＝新華社記者／曹陽）【新華社大同6月14日】中国山西省大同市は雲岡石窟、懸空寺、古城壁など多くの文化遺産を有し、国務院によって国家歴史文化名城（第1次）に指定されている。近年は文化と観光の融合発展を継続的に進め、映像投影など新たな技術を導入し、悠久の歴史を持つ文化遺産に活力をもたらしている。９日、大同市渾源県の懸空寺。（大同＝新華社記者／曹陽）１０日、大同古城の華厳寺で