◇プロ野球 セ・パ交流戦 日本ハムー中日（14日、エスコンフィールドHOKKAIDO）5回までに2点ビハインドとしていた日本ハム。2者連続ホームランで同点に追いつきました。6回のマウンドに迎えたのは、中日の先発・涌井秀章投手。この回の先頭で、打席にはドラフト3位ルーキーの大塚瑠晏選手が向かいます。大塚選手は2ボール2ストライクからの5球目、高めのストレートをはじき返し、ライトスタンドに飛び込む第4号ソロとしました。勢