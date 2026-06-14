◇交流戦ロッテ―DeNA（2026年6月14日ZOZOマリン）ロッテの先発・ロングは4回70球を投げ、6安打1失点で降板し、5度目の先発でも来日初勝利を飾ることはできなかった。初回から得点圏に走者を背負う投球が続き、1点リードの4回1死二、三塁から宮下に左前打を許した。昨季、ロイヤルズで39試合に登板した左腕は、中継ぎとして13試合に登板して防御率1・42の好成績を残し、5月15日のオリックス戦から先発に配置転換された。