俳優の松平健が１４日、都内で行われた「第２９回東京都障害者ダンス大会ドレミファダンスコンサート」にゲスト出演した。同イベントは、障害のある人たちが創作ダンスやバンド演奏など、五感に伝わるさまざまなパフォーマンスを披露する場で、企画趣旨に賛同した出演団体と来場者合わせて約４０００人が集まった。松平はオープニングセレモニーで代表曲「マツケンサンバ２」を歌唱。ステージ上では縦横無尽にステップを踏