◇交流戦ヤクルト４―０ソフトバンク（2026年6月14日みずほペイペイD）ヤクルト・奥川恭伸投手（25）が、プロ7年目で初の完封勝利を飾った。立ち上がりから制球がよく、ソフトバンク打線に付け入る隙を与えなかった。無四球の投球で、許した安打も散発。7回までに8三振を奪う安定感だった。最後は柳田を中飛。ドラフト1位入団7年目、ついに完封を成し遂げた。打線は2回2死満塁から松下の中前打で2点を先制。5回は