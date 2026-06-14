◇交流戦ソフトバンク０―４ヤクルト（2026年6月14日みずほペイペイD）ソフトバンクが痛恨の零封負けで2年連続10度目の交流戦優勝に黄信号が灯った。この試合に勝って、日本ハムが引き分け以下なら優勝が決まる一戦で、先発のアルメンタが3回途中2失点で降板。育成出身の左腕は来日初勝利を狙ったが、制球が定まらず4四死球で自滅した。緊急登板した2番手のドラフト3位・鈴木豪太（大商大）が1回2/3を無失点と火消しに