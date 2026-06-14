「日本ハム−中日」（１４日、エスコンフィールド）ルーフオープンゲームとして行われた一戦が、五回終了後に屋根が閉められた。この日の北広島市の晴れで、最高気温２３℃。ただ、風が強く、日陰では長袖を着ても肌寒さを感じる天候だった。試合の前半で、新庄監督も上着のフードをかぶっている場面があった。エスコンフィールドでのルーフオープンゲームでは、昨年７月１３日のオリックス戦でも寒さのため、五回終了時に