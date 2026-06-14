群馬県内は梅雨入りしたが、埼玉、群馬県境にある神流川上流の下久保ダム（群馬県藤岡市、埼玉県神川町）では、貯水率が３０％前後まで下がり、取水制限が続いている。ダム流域では農業用水の取水が本格化しており、水位回復まで厳しい状況が続くとみられる。昨夏以降、少雨が続いて神流川の流量が減少。５月２６日からは、ダム下流の神流川から取水する農業用水と水道用水を対象に１０％の取水制限を開始したが、６月初旬には