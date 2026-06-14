１４日に開催される新日本プロレスの大阪城ホール大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合に臨む東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）がこのほど、デイリースポーツのインタビューに応じた。１月４日のプロレスデビュー戦でいきなり同王座を奪取したものの、２月１１日の大阪大会では極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）の介入など悪徳殺法に屈し、成田蓮（２８）にわずか２分８秒で敗れ