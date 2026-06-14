グラビアアイドルの麻倉瑞季（24）が14日までに、Xを更新。厄介なファンと遭遇したことを明かした。麻倉は「朝5時頃かなり酔っていて女友達にちゅーされながらお店でたらファンの方に話しかけられて一瞬で酔い冷めた」とワイングラスを傾ける自身の写真を投稿。出くわしたファンに連絡先を聞かれたのか、「話しかけるのはいいんだけどLINE交換は無理なのでマジでそこら辺だけ弁えてね」と苦言を呈した。当該ポストに対して、フォロ