俳優でタレント松尾貴史（66）が13日夜、Xを更新。「週刊文春」側は高市早苗首相を「訴えるべきでは」などと私見をつづった。週刊文春はこれまで、高市首相陣営の秘書が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で他候補を中傷する動画作成をIT会社代表男性に依頼しそれが大量に投稿されたなどとする疑惑を具体的に、立て続けに報道し続けている。高市首相はこの疑惑を国会で野党議員から追及されるなどした際「（男性と高市陣営の）面識