「ヘルメットは見当たらなかった」と現場に駆けつけた関係者は話します。 【写真を見る】【現場】トライク横転事故で男性意識不明、「現場にヘルメットは見当たらず」と関係者（山形・天童市） きょう午前、山形県天童市でトライクが転倒し男性が意識不明となった事故で、搬送された男性が意識不明となっています。警察が詳しい容体の確認を進めています。 また、事故現場にはヘルメットはなく、男性のものとみられる帽子が落ち