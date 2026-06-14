中学校男子バレーボールの地域クラブ「長崎ライズ」。 選手同士が信頼し、思いをつなぐ "思いやりのバレー" で、全国中学校体育大会出場を目指します。 （掛け声） 「集中してやるぞ。いくぞ」 円陣を組み、練習への士気を高めます。 長崎市の男子バレーボールの地域クラブ「長崎ライズ」です。 （浦川 信平キャプテン） 「いろんな人がいるのでまとめるのが大変だが、バ