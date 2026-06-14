金沢市の指定無形文化財である「加賀宝生」を学ぶこども塾。6月14日には発表会が行われ、生徒たちは日頃の練習の成果を披露しました。この「加賀宝生こども塾」は金沢の伝統文化を次の世代に引き継ぐことを目的に小学3年生から中学1年生までが謡や仕舞、狂言を学んでいます。県立能楽堂で開かれた14日の発表会には、塾生9人とOB3人のあわせて12人が能や狂言など8演目を披露しました。加賀宝生こども塾は、2002年から開講しています