元Sexy Zoneの中島健人さんは6月13日、自身のInstagramを更新。「MUSIC AWARDS JAPAN」Grand Ceremonyでの衣装姿を披露しました。【写真】中島健人、ゴージャスなスーツ姿！「レッドカーペット誰よりも似合う」中島さんは「MAJなう。レッドカーペットも楽しかった」とつづり、5枚の写真を投稿。13日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」のアンバサダーとして、Grand Ceremonyでレッドカーペットに登場するアーティストたちへの公式