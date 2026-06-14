“中傷動画”をめぐる疑惑は選挙中のSNS規制が議論される中で浮上しました。関係者の証言や高市氏の秘書のものとされる音声の確認を巡り、新たな動きがありました。【写真で見る】“動画作成者”と秘書の関係は？高市氏「音声確認させたが…」 “中傷動画”疑惑を問われ…高市総理「私の流儀ではない」 高市総理（8日・総理官邸）「他の候補者の誹謗・中傷というようなことは私の流儀でもないし、決してやっていない」釈