◇プロ野球 セ･パ交流戦 ヤクルト 4-0 ソフトバンク(14日、みずほPayPayドーム)ヤクルトは交流戦最終戦に勝利し、このカードを勝ち越しました。先発・奥川恭伸投手が序盤から好投。初回に2つの三振を奪うと5回はアウトすべてを三振で取るなど、前半5回まで8奪三振無失点と素晴らしいピッチングを見せます。打線は2回、内野安打と2四死球で満塁のチャンスに。ここで松下歩叶選手がセンターへプロ初タイムリーを放ち2点を先制しまし