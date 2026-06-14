女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。最近見直し「感動してる」と話す自身主演作について語った。山口が俳優の木村拓哉と主演を務めて大ヒットしたドラマ「ロングバケーション」（1996年）について、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「凄かったじゃないですか」「社会現象ですよ」としみじみと話した。山口は「最近見直して、感動してる。本当に面白い」と明言。今と言わ