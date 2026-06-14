◇プロ野球 セ･パ交流戦 ヤクルト 4-0 ソフトバンク(14日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクは交流戦最終戦を落とし、このカードに負け越しました。交流戦首位で迎えた最終戦は、先発・アルメンタ投手が2回に満塁から松下歩叶選手にプロ初タイムリーを浴び先制を許す展開。5回には3番手・上茶谷大河投手がサンタナ選手からライトへの12号ソロを浴びると、6回にも松下選手にこの日2本目のタイムリーを許し、リードを4点まで広げられ