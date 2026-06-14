元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、夫の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）とともに、14日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』スペシャル（後0：55）に出演した。【写真】『新婚さんいらっしゃい！』中村橋之助＆能條愛未がラブラブの様子今回は、番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から