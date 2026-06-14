千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えたとして、タレントのボビー・オロゴン容疑者（60）が逮捕されました。ボビー容疑者は、容疑を否認しているということです。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、ボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者です。警察によりますと、ボビー容疑者はことし4月、千葉県内の住宅で知人の成人女性に対し、性的暴行を加えた疑いがもたれています。ボビー容疑者は事件前に別の場所に女性を呼び出し、