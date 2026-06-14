歌手で俳優の木村拓哉（53）が14日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。人付き合いについて語った。最近転職をしたというリスナーから、世渡り上手になるコツを質問された木村。「俺思うんだけど、あいさつ。まずは。本当に単純な」と返答した。「なにかスポーツをやるにしても準備運動ってするじゃん」と切りだして、あいさつはその「準備運動」に似ていると説明。「相手の目を見て小さい声でなく。