◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日)「FIFAワールドカップ2026」は大会3日目の日本時間14日、グループステージB、C、D組の4試合が行われました。B組では、カタールとスイスが1−1のドロー。前日はカナダとボスニア・ヘルツェゴビナの試合も1−1で終えており、4チームが勝ち点1を分け合いました。C組は、ブラジルとモロッコのFIFAランク6位と7位の強豪が激突。先制されたブラジルですが、FWヴィニシウス・ジ