カブス・鈴木誠也外野手（３１）がアクシデントに見舞われた。１３日（日本時間１４日）に敵地で行われたジャイアンツ戦の右翼守備で右ヒザを負傷し、緊急交代を余儀なくされた。４回一死の場面でチャプマンが放った浅い飛球を勢いよく前進しながら捕球に向かったが、打球はグラブをすり抜けてポトリ。鈴木は急ブレーキをかけて後方のボールを拾いに行って送球まで終えたが、右ヒザやヒザ裏を抑えるしぐさを見せ、中堅手のクロ