©天堂きりん／祥伝社 FEEL COMICS【漫画】本編を読む『再生のウズメ』（天堂きりん/祥伝社）は、人生の途中で立ち止まってしまった女性が、再び自分の足で歩き出すまでを描いた物語だ。主人公の田村ウズメは、元子役の40歳。28歳で役者を諦めてから12年間、実家の自室に引きこもり続けている。同級生たちが家庭を持ち自立していく中で、自分だけが取り残された現実に向き合えず、自堕落な日々を過ごしていた。そんな停滞し