雨の日に自転車で出かけるとき、つい傘をさして走りたくなる人もいるでしょう。しかし、傘をさしながらの自転車運転は、片手運転になりやすく、視界も悪くなるため危険です。 2026年4月からは自転車にも交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されます。傘さし運転は道路交通法により禁止され、取り締まりの対象となります。雨の日でも、安全に走れる方法を選ぶことが大切です。 傘をさしながらの自転車運転は違反